Meclis Başkanı Kurtulmuş: İsrail TBMM’de 7 ortak bildiri ile kınanmıştır

Giriş: 26.09.2025 11:20
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "Parlamenter Diplomasi artık uluslararası ilişkilerin en önemli araçlarından birisi haline gelmiştir" diyen Kurtulmuş "Meclis, İsrail'in suçlarına sessiz kalmadı. Uluslararası alanda sesimizi duyuyoruz. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu uzun bir hazırlık sürecinden sonra çok yüksek bir siyasal temsil kapasitesiyle kurulmuştur. Şimdiye kadar toplamda 54 saati aşkın müzakereler yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
