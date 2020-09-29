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Meclis Başkan Şentop: Azerbaycan'ı haklı davasında sonuna kadar destekliyoruz

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Giriş: 29.09.2020 14:54
Güncelleme:29.09.2020 15:12
A Haber canlı yayınında Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına yönelik açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dağlık Karabağ işgal altındadır, çözüm için adım atılmalı. Azerbaycan, Ermeni saldırılarına gerekli cevabı verdi. Azerbaycan'ın haklı davasında sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'ı haklı davasında sonuna kadar destekliyoruz
"Azerbaycan'ı haklı davasında sonuna kadar destekliyoruz"
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