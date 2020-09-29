- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Meclis Başkan Şentop: Azerbaycan'ı haklı davasında sonuna kadar destekliyoruz
A Haber canlı yayınında Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına yönelik açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dağlık Karabağ işgal altındadır, çözüm için adım atılmalı. Azerbaycan, Ermeni saldırılarına gerekli cevabı verdi. Azerbaycan'ın haklı davasında sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.