Mavi Balina tehlikesi yeniden gündemde! Aileler çocuklarını bu oyundan nasıl koruyacak?

Geçtiğimiz gün Kayseri'de 13 yaşındaki bir öğrenci, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Polis cinayetin bilgisayar oyunu “Mavi Balina” yüzünden işlendiği üzerinde duruyor. Bu nedenle o tehlike oyun yeniden gündeme geldi. Peki çocukları intihara ya da cinayete sürükleyen bu oyundan aileler çocuklarını nasıl koruyacak? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan çocuk ve ergen psikiyatristi Dr. Yelda Tan önemli değerlendirmelerde bulundu.

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