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Mavi Balina tehlikesi yeniden gündemde! Aileler çocuklarını bu oyundan nasıl koruyacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 18:15
Geçtiğimiz gün Kayseri'de 13 yaşındaki bir öğrenci, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Polis cinayetin bilgisayar oyunu “Mavi Balina” yüzünden işlendiği üzerinde duruyor. Bu nedenle o tehlike oyun yeniden gündeme geldi. Peki çocukları intihara ya da cinayete sürükleyen bu oyundan aileler çocuklarını nasıl koruyacak? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan çocuk ve ergen psikiyatristi Dr. Yelda Tan önemli değerlendirmelerde bulundu.
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