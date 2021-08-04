04 Ağustos 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Marmaris’te alevler Orhaniye Mahallesi’ne ilerliyor! Rüzgarın etkisi azaldı ekipler alevlere karşı koyuyor
Marmaris’te alevler Orhaniye Mahallesi’ne doğru ilerliyor ama ekiplerinden canhıraş mücadelesi sürüyor. Dün Hisarönü ve Orhaniye karayolunda alevler görülmüş ve gökyüzünü dumanlar kaplamıştı. O alana müdahale gece boyunca devam eti. Bugün rüzgarın etkisinin azalmasıyla mücadelenin daha hızlı ve etkili olması bekleniyor.