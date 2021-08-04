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Marmaris’te alevler Orhaniye Mahallesi’ne ilerliyor! Rüzgarın etkisi azaldı ekipler alevlere karşı koyuyor

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Giriş: 04.08.2021 11:20
Güncelleme:04.08.2021 11:21
Marmaris’te alevler Orhaniye Mahallesi’ne doğru ilerliyor ama ekiplerinden canhıraş mücadelesi sürüyor. Dün Hisarönü ve Orhaniye karayolunda alevler görülmüş ve gökyüzünü dumanlar kaplamıştı. O alana müdahale gece boyunca devam eti. Bugün rüzgarın etkisinin azalmasıyla mücadelenin daha hızlı ve etkili olması bekleniyor.
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