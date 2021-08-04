Marmaris’te alevler Orhaniye Mahallesi’ne ilerliyor! Rüzgarın etkisi azaldı ekipler alevlere karşı koyuyor

Marmaris’te alevler Orhaniye Mahallesi’ne doğru ilerliyor ama ekiplerinden canhıraş mücadelesi sürüyor. Dün Hisarönü ve Orhaniye karayolunda alevler görülmüş ve gökyüzünü dumanlar kaplamıştı. O alana müdahale gece boyunca devam eti. Bugün rüzgarın etkisinin azalmasıyla mücadelenin daha hızlı ve etkili olması bekleniyor.

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