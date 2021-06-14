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Marmara'daki deniz salyasından sonra kıyılarımızdaki yeni tehlike: İzmir'de Sargassum istilası

DHA
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Giriş: 14.06.2021 11:43
Marmara Denizi'ndeki müsilaj felaketinin ardından İzmir'de yeni tehlike ortaya çıktı. Dikili ilçesi kıyılarını Sargassum (Kahverengi Alg) isimli deniz yosunları istila etti. Akdeniz ve Ege’de de deniz ekosistemini hızla olumsuz etkileyeceğini ve turizm faaliyetlerini sekteye uğrayacağını ifade eden Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin, önlem alınması çağrısını yaptı. Peki Sargassum sağlığımızı tehdit ediyor mu? İşte detaylar...
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