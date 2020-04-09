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09.04.2020

Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir açıklama yaptı. Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası yarın hizmete açılacak.

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