Market ve bakkala gitmek serbest mi? Bugün bakkallar marketler açık mı?

Bakkallar açık mı? Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar karantina altında evlerinde bulunuyor. Ancak günlük ihtiyaçları gidermek isteyenler bakkal ya da marketlere gitmek istiyor. Ceza yemek istemeyen vatandaşlar bakkallar açık mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağında bakkallar marketler çalışıyor mu? İşte detaylar…

Bugün bakkallar marketler çalışıyor mu? Bakkallar açık mı? Türkiye yeniden sokağa çıkma yasağı nedeniyle eve kapandı. İstisna kapsamına girmeyen kişiler hafta sonunu evde karantina altında geçirecek. Ancak bakkal veya markete gitmek isteyen vatandaşlar bu tip yerlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bakkallar açık mı?

BAKKALLAR AÇIK MI?

Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.

AÇIK OLAN YERLER

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede şu detaylar yer aldı;

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

1.2. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

1.3. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

1.4. Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.