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Manisa’da don afeti üzüm bağlarına büyük zarar verdi

Manisa'da don afeti üzüm bağlarına büyük zarar verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 21:57
Manisa'da bu sabah hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi sonrası meydana gelen zirai don afeti, binlerce dekar alanda bulunan üzüm bağlarında yüzde 100'lere ulaşan zarara neden oldu. Don afetinden kurtulmak için her yöntemi deneyen üreticiler afetten kaçamazken bazı bağlarda açılan damlama sulamaların donarak sarkıtlar oluşturduğu görüldü. Filizlenen bağlar ise soğuktan yanarak karardı.
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Manisa’da don afeti üzüm bağlarına büyük zarar verdi
Manisa’da don afeti üzüm bağlarına büyük zarar verdi
Manisa'da don afeti üzüm bağlarına büyük zarar verdi
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