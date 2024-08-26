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Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı | Başkan Erdoğan Muş'ta...

Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı | Başkan Erdoğan Muş'ta...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 09:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü nedeniyle Muş'taki kutlama programlarına katılacak. Dün de Ahlat'ta bulunan Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunmuş ardından da Kabine Toplantısı'na liderlik etmişti.
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