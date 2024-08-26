Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı | Başkan Erdoğan Muş'ta...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü nedeniyle Muş'taki kutlama programlarına katılacak. Dün de Ahlat'ta bulunan Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunmuş ardından da Kabine Toplantısı'na liderlik etmişti.