Malatya’da yeni konutlar nerelere yapılacak?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ilk etapta 500 konut Gelincik tepesine inşa edilecek. Malatya'da konutların yapılacağı yerler Battalgazi ilçesi; Gelincik tepesi, Çamurlu Mahallesi ve askeri bölgeler olarak tespit edildi. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan anlattı.

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