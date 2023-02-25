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Malatya’da yeni konutlar nerelere yapılacak?

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 08:54
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ilk etapta 500 konut Gelincik tepesine inşa edilecek. Malatya'da konutların yapılacağı yerler Battalgazi ilçesi; Gelincik tepesi, Çamurlu Mahallesi ve askeri bölgeler olarak tespit edildi. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan anlattı.
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