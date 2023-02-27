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Malatya’da korkutan deprem! Hatay’da hissedildi mi? Son durumu canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 12:33
Malatya Yeşilyurt merkezli 12.04’te meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Hatay’da hissedildi mi? Son durum ne? A Haber muhabiri Hakan Süer detayları canlı yayında anlattı.
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Hatay’da hissedildi mi?
Hatay’da hissedildi mi?
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