Mahmut Övür: Süleyman Soylu'nun istifası bir sürpriz | VİDEO

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını A Haber'de değerlendirdi. Bakan Süleyman Soylu'nun istifasının beklenmedik bir karar olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Bu karar bir sürpriz. Kimsenin beklemediği bir karar." ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, A Haber'de Süleyman Soylu'nun istifasını değerlendirdi. Övür, "Bu karar bir sürpriz. Kimsenin beklemediği bir karar." dedi.

A Haber'e önemli açıklamalarda bulunan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Süleyman Soylu'nun toplumda inanılmaz bir karşılığı vardı. Bu süreci de Sağlık Bakanı ile Cumhurbaşkanı önderliğinde çok iyi yürütmüştü. Bu süreci sadece bizler değil tüm dünya takdir ediyordu. Bunun aktörlerinden birisi de Soylu'ydu. Elazığ depreminde de çok başarılı bir süreç yönetmişti. Bu açıdan kimse beklemiyordu." şeklinde konuştu.