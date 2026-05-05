Bahçeli'den Öcalan için statü mesajı: Barış Süreci Koordinatörlüğü önerisi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli teröristbaşı Öcalan için statü konusunun ele alınması gerektiğini söylerken "Barış Süreci Koordinatörlüğü olmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı. “Terörsüz Türkiye” hedefinin bir teslimiyet olmadığını vurgulayan Bahçeli, tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracaklarını ifade etti. Terörü bitirmenin artık bir zorunluluk olduğunu dile getiren Bahçeli, sürecin yasal düzenleme hazırlıklarıyla ilerlemesinin önemine dikkat çekti.