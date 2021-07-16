Liderlerin bayram programı belli oldu! Başkan Erdoğan Kıbrıs’ta olacak

Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken liderlerin bayramı nerede geçireceği de belli oldu. Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak, ona MHP lideri Devlet Bahçeli ve Meclis Başkan Mustafa Şentop da eşlik edecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara dışında olmayı planlarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul'da ailesiyle olacak.

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