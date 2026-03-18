Liderini kaybeden İran nasıl ayakta kaldı?

ABD ve İsrail’in topyekûn saldırısı sonrası dini lideri Ali Hamaney’i kaybeden İran, Washington’un beklediği gibi dağılmadı. Aksine, "başsız" kalan Tahran, yıllar önce hazırlanan gizli bir askeri mimariyle direnişi otopilota bağladı. Batı dünyası İran’ın içten çökmesini beklerken, her eyalette kurulan "otonom ordular" mühürlü emirleri açarak savaşı sürdürmeye başladı. İşte Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek’in hazırladığı, bölgedeki tüm dengeleri değiştiren o çarpıcı analiz...