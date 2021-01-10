10 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır'da Lice şehidi için tören

Diyarbakır'da Lice şehidi için tören

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2021 09:41
Güncelleme:10.01.2021 10:01
Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in cenazesi törenin ardından Malatya'ya uğurlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için tören düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlası'nda gerçekleştirilen törende, 24 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Törene şehidin babası Latif Çelik ve bazı yakınları ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve silah arkadaşları katıldı.

Törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya uğurlandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında dün teröristlerle çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik şehit olmuş, iki asker yaralanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Lice şehidi için tören
Lice şehidi için tören
Vahşi dev kertenkele altından çıktı
Vahşi dev kertenkele altından çıktı
Skandal görüntüler! TL'yi ateşe verip...
Skandal görüntüler! TL'yi ateşe verip...
Huzurevinde yangın: 7 ölü
Huzurevinde yangın: 7 ölü
Su samuru avını yerken böyle görüntülendi
Su samuru avını yerken böyle görüntülendi
7 aydır kayıp olan genç kız ormanda ağaca asılı halde bulundu
7 aydır kayıp olan genç kız ormanda ağaca asılı halde bulundu
Oyuncu Can Yaman'a ceza
Oyuncu Can Yaman'a ceza
İstanbul'da vaka sayılarının düştüğü ilçeler açıklandı
İstanbul'da vaka sayılarının düştüğü ilçeler açıklandı
Dün yaşanmıştı! İşte görüntüler...
Dün yaşanmıştı! İşte görüntüler...
Her yerde aranıyordu! Bakın nerede çıktı
Her yerde aranıyordu! Bakın nerede çıktı
Vicdansızlar! Görüntüler kahretti
Vicdansızlar! Görüntüler kahretti
Bursa'da tarlanın ortasında bulundu! 2 bin yıllık sır ortaya çıktı
Bursa'da tarlanın ortasında bulundu! 2 bin yıllık sır ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster