Lastik tamirhanede bomba gibi patladı! Hava basılan otomobil lastik neden patlar?

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tamirhanede hava basılan lastiğin patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Peki lastik neden patlar? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan lastik bakım ve satış yetkilisi Yunus Akay verdi.

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