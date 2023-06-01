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Lapseki Kirazı’nda hasat zamanı! Aroması ve tadı eşsiz bir lezzet

A Haber
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Giriş: 01.06.2023 09:03
Güncelleme:01.06.2023 09:07
Çanakkale'nin dünyaca ünlü Lapseki Kirazı’nda hasat zamanı. Rekolte bu yıl nasıl? Kirazın dalından sofraya yolculuğu nasıl ilerliyor? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer konuğu olan üretici Cihat Gündüz verdi.
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