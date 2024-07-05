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Lahey'in bozkurt heykeli Samsun'da! Fransızlar 1927 yılında Mustafa Kemal Atatürk'e heykel gönderdi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 05.07.2024 15:50
Lahey Adalet Divanı'nın 1927'de Türkiye'ye hediye ettiği bozkurt heykeli Samsun'da sergileniyor. Bozkurt heykelinin hikayesini A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan anlattı.
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