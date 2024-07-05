Lahey'in bozkurt heykeli Samsun'da! Fransızlar 1927 yılında Mustafa Kemal Atatürk'e heykel gönderdi

Lahey Adalet Divanı'nın 1927'de Türkiye'ye hediye ettiği bozkurt heykeli Samsun'da sergileniyor. Bozkurt heykelinin hikayesini A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan anlattı.

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