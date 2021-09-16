KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! Yurt başvuru sonuçları e-Devlet’ten görülecek

Üniversiteye gidecek öğrencilerin kredi yurtlar kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı. Başvurulara ilişkin güzel haberi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Kasapoğlu, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu ve "Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. "ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN