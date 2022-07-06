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Kuzey Marmara Otoyolu'nda üzüm yüklü kamyon devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

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Giriş: 06.07.2022 01:32
Kuzey Marmara Otoyolu Pendik-Kurnaköy mevkiinde üzüm yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Feci kaza, 22.00 sıralarında Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri bağlantı yolunda Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine gitmekte olan 46 ADD 521 plakalı üzüm yüklü kamyon, aşırı yük nedeniyle virajı alırken, sürücü Nihat M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilmenin etkisiyle kamyonda bulunan kasa kasa üzümler yola savruldu.

Kamyonda sürücü Nihat M. ile Özlem M. bulundukları yerde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonda sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Öte yandan sürücü Nihat M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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