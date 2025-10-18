Kuzey Kıbrıs’ın en büyük destekçisi Türkiye! KKTC son 20 yılda büyük değişimler yaşadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her zaman Türkiye’nin maddi ve manevi desteğini almaya devam ediyor. Peki bugüne kadar KKTC’de neler yapıldı? Zaman zaman siyasi krizler yaşanan ülkede, Türkiye’nin desteğiyle hangi adımlar atıldı? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve bakanlar, gelinen noktayı A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz’e anlattı.

