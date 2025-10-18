18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kuzey Kıbrıs'ın en büyük destekçisi Türkiye! KKTC son 20 yılda büyük değişimler yaşadı
Kuzey Kıbrıs’ın en büyük destekçisi Türkiye! KKTC son 20 yılda büyük değişimler yaşadı

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük destekçisi Türkiye! KKTC son 20 yılda büyük değişimler yaşadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 17:03
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her zaman Türkiye’nin maddi ve manevi desteğini almaya devam ediyor. Peki bugüne kadar KKTC’de neler yapıldı? Zaman zaman siyasi krizler yaşanan ülkede, Türkiye’nin desteğiyle hangi adımlar atıldı? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve bakanlar, gelinen noktayı A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz’e anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Kıbrıs’ın en büyük destekçisi Türkiye! KKTC son 20 yılda büyük değişimler yaşadı
Gabar Petrol Sahası’nda günlük 80 bin varil üretim
"Gabar Petrol Sahası’nda günlük 80 bin varil üretim"
Kuzey Kıbrıs’ın en büyük destekçisi Türkiye!
Kuzey Kıbrıs'ın en büyük destekçisi Türkiye!
Kayseri’de savunma sanayii sergisi!
Kayseri'de savunma sanayii sergisi!
İsrail’in Gazze’de Türk askeri endişesi
İsrail'in Gazze'de Türk askeri endişesi
Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans
"Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans"
İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek
"İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek"
Bakan Göktaş: Aile bizim en güçlü kalemiz
Bakan Göktaş: "Aile bizim en güçlü kalemiz"
SoloTürk’ten nefes kesen gösteri
SoloTürk'ten nefes kesen gösteri
YSK: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
Aile Bakanı Göktaş A Haber’de!
Aile Bakanı Göktaş A Haber'de!
YSK’dan CHP’nin İstanbul İl Kongresi kararı!
YSK'dan CHP'nin İstanbul İl Kongresi kararı!
KKTC kader seçiminde!
KKTC kader seçiminde!
Daha Fazla Video Göster