Kutsal emanet Sokullu Mehmet Paşa Camii’nde! Cennetten gelen parçalar bu camide korunuyor

Cennetten geldiğine inanılan ve ana parçası Kabe'de yer alan "Hacer-ül Esved" taşının 4 parçası, İstanbul'daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde bulunuyor. Bir tek bu camide bulunan kutsal taş 5 asırdır muhafaza ediliyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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