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Kuş uçurtmayacak sistem: Çelik Kubbe | ANALİZ

Kuş uçurtmayacak sistem: Çelik Kubbe | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.08.2024 15:34
Yerli ve milli hava savunma sistemleri; HİSAR A+, HİSAR O+, SİPER, KORKUT, GÖKDENİZ ve SUNGUR... "Çelik Kubbe" adı altında toplanan bu hava savunma sistemleri, geniş bir tehdit yelpazesine karşı üstün savunma yetenekleri sunuyor.
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Kuş uçurtmayacak sistem
Kuş uçurtmayacak sistem
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