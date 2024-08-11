Kuş uçurtmayacak sistem: Çelik Kubbe | ANALİZ

Yerli ve milli hava savunma sistemleri; HİSAR A+, HİSAR O+, SİPER, KORKUT, GÖKDENİZ ve SUNGUR... "Çelik Kubbe" adı altında toplanan bu hava savunma sistemleri, geniş bir tehdit yelpazesine karşı üstün savunma yetenekleri sunuyor.

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