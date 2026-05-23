CHP’de koltuk kavgasına hukuk engeli: Özgür Özel’in 40 gün planı hayal oldu

Ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor. 38. Olağan Kurultay hakkında verilen "mutlak butlan" kararı, parti içindeki liderlik savaşını ve hukuksuzluk iddialarını yeniden alevlendirdi. Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğunun hukuken "yok hükmünde" olduğu iddia edilirken, kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden sahaya ineceği konuşuluyor. CHP tabanında büyük bir hayal kırıklığı yaratan "kirli pazarlıklar" ve "irade fesadı" iddiaları, yargı kararıyla tescillenme aşamasına geldi.