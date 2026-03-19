Küresel savaşın ayak sesleri: İsrail’in hedefinde bu kez Pakistan mı var?

Ortadoğu’da tırmanan gerilim, nükleer güçlerin hamleleri ve dini ittifakların çatışması dünyayı yeni bir eşiğe sürükliyor. ABD siyasetindeki gizli çekişmelerden nükleer tehdit listelerine kadar pek çok kritik başlık, küresel bir savaşın fitilini ateşlemek üzere. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı analizlerle, İsrail’in Trump’ı nasıl yönlendirdiğinden Pakistan’ın neden hedef tahtasına oturtulduğuna kadar karanlık senaryonun perde arkasını araladı.