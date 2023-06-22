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Kurban pazarlarında hareketlilik arttı! Çadırlardaki kurbanlıkların çoğu satıldı

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 15:42
Kurban bayramına az bir süre kala kurban pazarları hareketlendi. Çadırlardaki kurbanlıkların çoğu satıldı. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez kurban pazarından son durumu aktardı.
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