Kültürel tarihe ayna tutan belediyecilik! Yeni dönemde büyük projeler hayata geçirilecek

AK Parti seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından gözler projelere çevrildi. Beyannamede yer alan başlıklardan biri de kültür ve sanatı önceleyen şehirler oldu. Peki bu belediye ve seçmenlerde nasıl karşılık buldu?

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