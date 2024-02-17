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Kültürel tarihe ayna tutan belediyecilik! Yeni dönemde büyük projeler hayata geçirilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 09:11
AK Parti seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından gözler projelere çevrildi. Beyannamede yer alan başlıklardan biri de kültür ve sanatı önceleyen şehirler oldu. Peki bu belediye ve seçmenlerde nasıl karşılık buldu?
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