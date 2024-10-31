Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Yıl sonu ziyaretçi hedefi 61 milyon

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy yıl sonu ziyaretçi hedefinin 61 milyon olduğunu belirtirken "Kişi başı gecelik harcama 107 dolar olarak gerçekleşti." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN