Külliye’de 29 Ekim Özel Programı! Başkan Erdoğan: Türk milleti olarak kimseye boyun eğmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim Özel Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zulme boyun eğmediğini belirten Başkan Erdoğan "İstiklale aşık bir milletiz. Türkiye kadim devlet geleneğinin son halkası." dedi. 102 yıl öncesine göre çok farklı bir noktaya gelindiğine değinen Başkan Erdoğan "23 yıldır en önemli dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir." şeklinde konuştu.

