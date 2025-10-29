29 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Külliye'de 29 Ekim Özel Programı! Başkan Erdoğan: Türk milleti olarak kimseye boyun eğmeyeceğiz
Külliye’de 29 Ekim Özel Programı! Başkan Erdoğan: Türk milleti olarak kimseye boyun eğmeyeceğiz

Külliye'de 29 Ekim Özel Programı! Başkan Erdoğan: Türk milleti olarak kimseye boyun eğmeyeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2025 19:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim Özel Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zulme boyun eğmediğini belirten Başkan Erdoğan "İstiklale aşık bir milletiz. Türkiye kadim devlet geleneğinin son halkası." dedi. 102 yıl öncesine göre çok farklı bir noktaya gelindiğine değinen Başkan Erdoğan "23 yıldır en önemli dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir." şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Külliye’de 29 Ekim Özel Programı! Başkan Erdoğan: Türk milleti olarak kimseye boyun eğmeyeceğiz
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü Guterres’e takdim edeceğiz
“Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü Guterres’e takdim edeceğiz”
Savunmada sanayiimiz dünya ile rekabet ediyor
“Savunmada sanayiimiz dünya ile rekabet ediyor”
102 yıl öncesine göre çok farklı noktadayız!
"102 yıl öncesine göre çok farklı noktadayız!"
Biz, istiklaline aşık bir milletiz!
"Biz, istiklaline aşık bir milletiz!"
Türk milleti olarak kimseye boyun eğmeyeceğiz
"Türk milleti olarak kimseye boyun eğmeyeceğiz"
Dilara Bilir’in sağlık durumu çok iyi!
Dilara Bilir'in sağlık durumu çok iyi!
Gebze’deki binanın yıkılma anı A Haber’de
Gebze'deki binanın yıkılma anı A Haber'de
Gebze’de çöken bina! Dilara Bilir sağ olarak çıkarıldı
Gebze’de çöken bina! Dilara Bilir sağ olarak çıkarıldı
Çöken binada hangi ihmaller vardı?
Çöken binada hangi ihmaller vardı?
18 yaşındaki Dilara sağ olarak çıkarıldı
18 yaşındaki Dilara sağ olarak çıkarıldı
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
ALTAY Tankı’nın kalbi yerli BATU Güç Grubu ile atacak
ALTAY Tankı'nın kalbi yerli BATU Güç Grubu ile atacak
Daha Fazla Video Göster