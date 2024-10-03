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Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayımlandı: İsrail'e karşı harekete geçilmeli!

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayımlandı: İsrail'e karşı harekete geçilmeli!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 20:13
Son yılların en kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı. İşte detaylar...
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