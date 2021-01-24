Gözler bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs ile mücadelede gelinen son duruma ilişkin sunum yapacağı toplantıda, kısıtlamalarda esneme olacak mı, restoran ve kafeler açılacak mı? soruları yanıt bulacak.

Vaka sayısı düştü, aşılama başladı. Gözler kabine toplantısına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen toplantıda salgınla mücadelede gelinen son durum masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri sunum yapacak. Kısıtlamalarda esneme olacak mı, restoran ve kafeler açılacak mı soruları yanıt bulacak.

Lokanta ve kafelerin sıkı tedbirler uygulanarak açılabileceği, müşterilerin buralara HES kodu ile girmesine izin verilebileceği belirtiliyor. Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin saatlerin daraltılabileceği de konuşuluyor. Bu kapsamda cumartesi-pazar günü uygulanan kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması, hafta içi kısıtlama saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği de iddialar arasında.

Toplantıda ayrıca, Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile Avrupa Birliği ile ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.