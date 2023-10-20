Kritik cumada Kudüs’ü ne bekliyor? A Haber bölgede

İsrail-Hamas savaşında 14. güne girildi. Salı günü yaşanan hastane katliamının ardından işgal altındaki Mescid-i Aksa’da ilk Cuma namazı kılınacak. Herhangi bir yasak açıklanmasa da Müslüman gençlerin içeri girmesine izin verilmiyor. O noktadan son gelişmeleri Emine Kavasoğlu aktardı.

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