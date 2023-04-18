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Köy evleri 3 gün sonra teslim edilecek! İlk etapta 17 köy evi teslim edilecek

A Haber
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Giriş: 18.04.2023 13:31
Depremin ardından Gaziantep'te yapımına başlanan köy evleri, üç gün sonra vatandaşa teslim edilecek. İlk köy evlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim edecek. 5 farklı tipte tasarlanan köy evleri 3+1 oda sayısında planlandı. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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