18 Nisan 2023, Salı
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Köy evleri 3 gün sonra teslim edilecek! İlk etapta 17 köy evi teslim edilecek
Depremin ardından Gaziantep'te yapımına başlanan köy evleri, üç gün sonra vatandaşa teslim edilecek. İlk köy evlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim edecek. 5 farklı tipte tasarlanan köy evleri 3+1 oda sayısında planlandı. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.