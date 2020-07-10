Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! Klimalara dikkat

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye’nin Kovid-19’da hangi noktada olduğu değerlendirdi ve vatandaşlara ‘’klima’’ uyarısında bulundu. Özkan, ‘’Aile içinde klima kullanımı olabilir fakat umumi ortamlarda klima kullanımı önermiyoruz’’ dedi.