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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! Klimalara dikkat

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Giriş: 10.07.2020 00:15
Güncelleme:10.07.2020 00:20
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye’nin Kovid-19’da hangi noktada olduğu değerlendirdi ve vatandaşlara ‘’klima’’ uyarısında bulundu. Özkan, ‘’Aile içinde klima kullanımı olabilir fakat umumi ortamlarda klima kullanımı önermiyoruz’’ dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! Klimalara dikkat
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! Klimalara dikkat
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