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Konya Karapınar'da dev güneş enerji santrali! Dünyanın en büyüğünde enerji üretimi başladı

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Giriş: 10.10.2020 21:57
Güncelleme:10.10.2020 22:08
Konya’nın Karapınar ilçesinde 20 milyon metrekare alan üzerine kurulmaya başlanan güneş enerji santrali, elektrik üretimine başladı. Tek parsel üzerinde yapılan dünyanın en büyük güneş enerji santrali olan projenin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Kalyon Holding Enerji Grubu Üyesi DR. Murtaza Ata, A Haber’e yaptığı açıklamada, “2016 yılında dönemin Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın inisiyastifi ile geliştirilmiş bir politikanın bugün burada meyvesini almaya başlıyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük güneş enerji santrali sahasında üretim başladı. Konya'da 20 milyon metrekare alan üzerine güneş enerji santrali kuruluyor.

NE ZAMAN BİTİRİLECEK?

Karapınar YEKA'da 20 milyon metrekare arazi üzerine kurulan 3,5 milyon panelli güneş enerji santralinin 32 ayda bitirilmesi hedefleniyor.

Her ay yaklaşık 104 bin adet panelin kurulumunun yapılacağı santralde bugüne kadar 10 bin 200 panel kurularak, elektrik üretimi başladı.

TÜRKİYE'NİN UZAYDAN GÖRÜLEN İLK TESİSİ...

Santrale takılan güneş panelleri yüzde 75'in üzerinde bir yerlilikte santral Türkiye'nin uzaydan görülen ilk tesisi de olacak santral faaliyete geçtiğinde her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salınımı da engellenecek.

Kalyon Holding Enerji Grubu Üyesi DR. Murtaza Ata, A Haber'e yaptığı açıklamada, "2016 yılında dönemin Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın inisiyastifi ile geliştirilmiş bir politikanın bugün burada meyvesini almaya başlıyoruz" dedi.

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