Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'a 448 konteyner kurdu

Konya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesi Hatay'da kurduğu 448 konteyner açılışını yaptı. 21 metrekare konteyner içinde tuvalet, lavabo ve mutfak bulunuyor. Birinci etap konteyner kente bin 455 depremzede yerleştirildi 2. etap konteyner kente 497 geçici barınma alanı olacak. Hatay'da Konya bedesteni yapılıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay anlattı.

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