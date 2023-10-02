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Kızılırmak Deltası’nda 7 gramlık bülbül bulundu!

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Giriş: 02.10.2023 16:50
Kızılırmak deltası sulak alan ve kuş cenneti nüfus patlaması yaşıyor. Kuş popülasyonuyla Manyas ve Gediz'i geride bırakmayı başaran deltanın en nadide türlerinden biri ise 7 gramlık ağırlığıyla her yıl Avrupa'dan Afrika'ya göçen ve Kızılırmak'ta mola veren Söğüt Bülbülü...
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7 gramlık bülbül bulundu!
7 gramlık bülbül bulundu!
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