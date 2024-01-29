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Kızıldeniz'de bir saldırı daha! Ürdün'de İHA'lı saldırı: 3 ABD askeri öldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 11:25
Kızıldeniz'de tansiyon bir türlü düşmüyor. Yemenli Husiler yine Aden Körfezi'nde bir ABD savaş gemisine füze fırlattı. Diğer yandan Ürdün'de 3 ABD askerinin öldüğü saldırıyla ilgili İran'dan açıklama geldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.
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