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Kitre bebek vurgununda yeni perde: Mansur Yavaş’ın korumaları soru soran gazeteciyi yumrukladı! İşte vandallığın görüntüleri

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Giriş: 23.10.2021 12:54
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin internette 150 liradan satılan kitre bebeklerden her birine, 11.500 liraya varan paralar ödediği tespit edildi. Mansur Yavaş’a kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak'ın, Yavaş’ın korumaları tarafından defalarca yumruklandığının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İsmail Çanak’ı korumaya aldığı görülüyor.
İşte vandallığın görüntüleri
İşte vandallığın görüntüleri
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