Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye’de! Yerlikaya: bizden kaçamayacaksınız

Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'de! Yerlikaya: bizden kaçamayacaksınız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 14:42
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 9 suçlunun, Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
