Kırgızistan'da Erdoğan'a Manas Nişanı: Ata yurduna ziyaretimizi taçlandırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan'a Manas Nişanı takdim edilirken Erdoğan "Ata yurdumuzda bu nişana layık görülmem bu ziyareti taçlandırdı" ifadelerini kullandı.

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