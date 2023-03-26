Kim demokrasi, kim bölünme vadediyor? Kılıçdaroğlu'dan PKK itirafı! Çarpıcı sözler: HDP yakında maskeyi takacak

Asıl niyet devleti bölmek mi? HDP'nin asıl niyeti devleti mi yıkmak? Kılıçdaroğlu'nu HDP tarafından desteklemesi sandığa nasıl yansır? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

10 YILLIK SÜRECİN ZİRVE NOKTASINA GELDİK

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz:

6'lı masanın artık 7'nci koltuğu HDP'ye aittir. HDP de bu seçime yeşil sol hareketle girecektir. Yapılan açıklamalar bize bu bilgileri veriyor.

Demek ki 6'lı masaya otururken Kemal Kılıçdaroğlu belirli bir garantiyle oturdu. HDP'nin oylarının cebinde olduğunu söyledi. Bu süreç nereye kadar gidiyor? 2015 yılına kadar gidiyor. 2015 yılından itibaren bütün seçimlerde bir dayanışma sürecini gördük biz. Genel seçimlerde HDP'ye oy geçişleri yaptı CHP'den bunun yanı sıra yerel seçimlerde de HDP büyükşehir belediyelerinde oy verdi CHP adaylarına ve dolayısıyla bu gizli bir nikah olarak tarihe geçti.

Bunun öncesinde İmralı notlarında açıkça belirtiliyor Türkiye'den ve Erdoğan'dan istediklerini alamayan Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu'na selam gönderiyor. Pervin Buldan'la bu selamı iletiyor ve CHP bu işe dahil olsun diyor. O günden bugüne yaklaşık 10 yıllık bir sürecin zirve noktasına geldik.

YEŞİL SOL PARTİ MASKESİ

HDP bakanlık milletvekilliği istemiyor. HDP'nin stratejisi çok daha uzun vadeli İmralı'nın ve Kandil'in beklentileri ve talepleri noktasında şekilleniyor. Burada da beklentiler HDP'nin tutum belgesinde yazıyor. HDP tutum belgesinden hiç adım atmadı. Belge etrafında konuşuyorlar.

HDP bir anlamda bir maske takacak yakında HDP'nin o kirlenmiş özellikle hendek terörünü de kışkırtan yüzü artık çok yıprandığı için yeşil sol parti ile seçime girecek ve CHP bakın biz HDP'yi bıraktık yeşil sol parti ile ittifak yapıyoruz birlikte bizi destekliyorlar diye bir maskeleme politikası yürütecekler.

Yeşil sol parti de zaten 2012 yılında yedek parti olarak kurulmuş HDP'nin bütün politikalarını ve tezlerini destekleyen Avrupa Yeşiller Partisi'nin bir uzantısı olarak karşımıza çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN DIŞ ROTASINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN KURGULANMIŞ BİR MASA

Ben daha küresel bazda değerlendiriyorum bu küresel uzantı bir anlamda Türkiye'nin dış politikasını değiştirmek üzere planlanmıştır. Masanın Kürtlere, Türklere, Alevilere, Sünnilere vereceği herhangi bir şey yoktur. Bu masa Türkiye'nin dış siyasetini değiştirmek ve özellikle Ukrayna-Rusya savaşına Türkiye'yi dahil edebilmek için Türkiye'nin dış rotasını değiştirmek için kurgulanmış bir masa olarak görüyorum.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı:

Aynı zihniyetin devamı bunlar. Hiçbir değişikliğe gitmediler. PKK denilen örgüt neden orada konumlandı belli talepleri var Türkiye'den toprak talepleri var statü talepleri var. HDP ne için kuruldu? HDP de bunun siyasi uzantısı olarak kuruldu. Mesele bu kadar basit ve net. Bunlar emperyalist bir takım güçlerin taşeronluğunu yaptılar.

Sovyetlere yüzlerini dönmüşlerdi. Sovyetler yıkıldı kendilerine yeni efendiler aradılar. Kıblelerini değiştirdiler şimdi ABD'ye taşeronluk yapıyorlar. Bir taraftan kendi taleplerini almaya çalışırken öbür taraftan da Batı'nın talepleri doğrultusunda sırtlarını oraya dayayarak sonuç almaya çalışıyorlar. Daha fazla talepleri ama az bile söylüyorlar bunları yavaş yavaş ortaya koyuyorlar. Bunları Sayın Kılıçdaroğlu da biliyor zaten bildiği için de CHP değiştirildi dönüştürüldü ve bugün HDP'nin taleplerine tepki göstermeyecek bir hale getirildi. Ulusalcıların tamamı tasfiye edildi.