Kim bu Sedef Kabaş? Önce FETÖ şimdi CHP kanallarında seçilmiş lidere hakaret ediyor

Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Sedef Kabaş, gece gözaltına alındı. Bu konuyu canlı yayın konuklarımız ile detaylandırdık.

A haber canlı yayına katılan Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu Sedef Kabaş'ın skandal sözlerini bu sözlerle değerlendirdi. Kendilerini ifade etmekte fikri zeminde mücadele etmekten aciz olan insanların en kolay yaptıkları şey hakaret ederek kendini ifade etmektir. Bu da bir iletişim danışmanı olduğunu ifade eden siyasal iletişim danışmanlığı yapan bir kişinin kendi fikirleriyle ve bilimsel sosyolojik temeli olan ya da siyasi anlamda insanlarını ikna surecini bir fikir ile donatacak kapasitesi olduğunu söyleyen bir insanın böylesine sığ basit hakaretle kendini ifade etmeye çalışmamsı da kendini muhalif olarak nitelendiren insanların acizliğini göstermektedir.

Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Zakir Avşar da Sedef Kabaş'ın sözleri hakkında yorumlarda bulundu. Avşar, ''Sedef Kabaş'ın bu sözleri doğrudan doğruya nefret söylemi ve hakaret içermektedir. Burada varlık Türkiye Cumhuriyeti'nin Varlık ve bağımsızlığın temsili olan Cumhurbaşkanı'na doğrudan hakaret var. Ülkemiz anayasası göre bu sözlerle değil Cumhurbaşkanı'na normal bir insana da hakaret hakkınız yoktur. Bu sözler ifade özgürlüğü kapsamında, düşünceyi açıklama özgürlüğü kapasımda değerlendiremez.'' dedi.