24 Mart 2025, Pazartesi
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Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde: Davalardan korkmam haram lokma yemedim!
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu hakkındaki açıklamaları yeniden gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, 7 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında, İmamoğlu hakkında açılan davalarla ilgili gelen soruya bakın hangi yanıtı vermişti...