Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamleler: CHP'de "Etik Kurul" rüşveti araştıracak

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına döner dönmez "arınma" sürecini başlattı. A takımını belirlemek için kolları sıvayan Kılıçdaroğlu'nun, ardından partideki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını incelemek üzere bir etik kurul oluşturacağı öne sürülüyor. Özgür Özel döneminde yapılan tüm harcamaların mercek altına alınacağı belirtilirken, usulsüzlük tespit edilmesi halinde imza sahibi kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun, Özel döneminde sümen altı edildiği iddia edilen fezlekeleri de yeniden gündeme getirmeye hazırlandığı konuşuluyor.