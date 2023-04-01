01 Nisan 2023, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı
Katıldığı iftar programı sonrası milletvekili aday adaylarından Azade Ay ile birlikte özel bir görüşme gerçekleştiren Altılı koalisyonun ve HDPKK'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun da içinde olduğu bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccadenin üzerinde durduğu görüldü. Bu skandal sonrası Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağadı. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz İhsan Aktaş ile detaylandırdık.