20 Ocak 2025, Pazartesi
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Kıbrıs’ta Kritik Liderler Görüşmesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides, bugün yerel saatle 10.45’te buluştu. Süren görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgedeki ikametgahında yapılıyor.