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Kıbrıs’ta Kritik Liderler Görüşmesi

Kıbrıs’ta Kritik Liderler Görüşmesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 15:19
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides, bugün yerel saatle 10.45’te buluştu. Süren görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgedeki ikametgahında yapılıyor.
Kıbrıs’ta Kritik Liderler Görüşmesi
Kıbrıs’ta Kritik Liderler Görüşmesi
Kıbrıs’ta Kritik Liderler Görüşmesi
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