Kentsel dönüşüm projesi neden mühürlendi? İzmir’de neler oluyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm projesini CHP'li Karşıyaka Belediyesi mühürledi. Mühürlenen projede süreç nasıl işleyecek? Kentsel dönüşüm projesi neden mühürlendi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Çalışkan değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN