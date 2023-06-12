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Kentsel dönüşüm projesi neden mühürlendi? İzmir’de neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 11:51
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm projesini CHP'li Karşıyaka Belediyesi mühürledi. Mühürlenen projede süreç nasıl işleyecek? Kentsel dönüşüm projesi neden mühürlendi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Çalışkan değerlendirdi.
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