28 Şubat 2023, Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilindik yalanını CHP'li Başkan çürüttü: Biz ayrımcılık görmedik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin hükümet tarafından engellendiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun sözleri akıllara CHP’li Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı getirdi. Yıldırım, deprem sonrası düzenlenen koordinasyon toplantısına davet edilen isimler arasında yer almış yaptığı açıklamada, "Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak bütün belediyelerimize ve Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik. Milletimizle birlikte inşallah bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum" demişti.